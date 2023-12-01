Üye Girişi
Haberler

MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 1 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 1 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım : Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Tolga

2. Eleme adayı: Dilara

3. Eleme adayı: Eren

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

1 Aralık MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Aort anevrizması nedir, ölümcül mü? Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir, öldü mü? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title