MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 1 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım : Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Tolga

2. Eleme adayı: Dilara

3. Eleme adayı: Eren

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

1 Aralık MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç