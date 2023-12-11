Üye Girişi
Haberler

MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dün akşam yayınlanan MasterChef programında bir yarışmacı daha elendi. 10 Aralık tarihli bölümde kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Yarışmacılar arasında yaşanan çekişmeli mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan bölümde hangi yarışmacı veda etti merak konusu oldu. Arama motorlarında yarışmaya veda eden isim sorgulatılıyor. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümümde Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan eski şampiyon Cemre hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Yarışmacılar ilk etapta torik ve meyan kökü kullanarak en lezzetli ve yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.İkinci etapta ise Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapıldı. Kıvanç ve Esra daha yüksek puan alarak MasterChef All Star'a bir hafta daha devam etmeyi garantiledi. Cemre ve Dilara ise ikinci etabın sonunda şeflerden aynı puanı alınca aralarında bir kez daha düello yapılarak Somer Sivrioğlu'nun imza yemeğini yaptılar. Oyunların sonunda ise şeflerden en düşük puanı alan Cemre, yarışmaya veda etti.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

MasterChef Televizyon 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title