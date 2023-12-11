Dün akşam yayınlanan MasterChef programında bir yarışmacı daha elendi. 10 Aralık tarihli bölümde kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? İşte detaylar...

MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Yarışmacılar arasında yaşanan çekişmeli mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan bölümde hangi yarışmacı veda etti merak konusu oldu. Arama motorlarında yarışmaya veda eden isim sorgulatılıyor. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümümde Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan eski şampiyon Cemre hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Yarışmacılar ilk etapta torik ve meyan kökü kullanarak en lezzetli ve yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.İkinci etapta ise Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapıldı. Kıvanç ve Esra daha yüksek puan alarak MasterChef All Star'a bir hafta daha devam etmeyi garantiledi. Cemre ve Dilara ise ikinci etabın sonunda şeflerden aynı puanı alınca aralarında bir kez daha düello yapılarak Somer Sivrioğlu'nun imza yemeğini yaptılar. Oyunların sonunda ise şeflerden en düşük puanı alan Cemre, yarışmaya veda etti.