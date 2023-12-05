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MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle!

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MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlarda olacak. MasteChef'in ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlarımız MasterChef ne zaman başlıyor? diye aratmaktadır. Peki, MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı 2023 MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! TV8 MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef TV8 canlı yayın izle! MasterChef canlı yayın izleme linki! MasterChef bölümü izle!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef 2023 bu akşam özel yemekleriyle ekranlarda olacak. MasteChef 'te yaşanacakları merak eden vatandaşlar MasterChef ne zaman başlıyor, diye aratmaktadır. MasterChef yeni bölüm canlı izle! MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef canlı izle 2023! MasterChef 5 Aralık Salı canlı izle! MasterChef TV8 canlı yayın izle! MasterChef canlı yayın izleme linki! Aralık SalıMasterChef yeni bölüm izle!

MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 170. bölümüyle bugün TV8'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde son ikiye Eren ve Tolga kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef Türkiye Aralık 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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