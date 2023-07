Mary Me Chicken tarifi! Masterchef Mary Me Chicken nasıl yapılır? Mary Me Chicken için gerekli malzemeler nelerdir? Mary Me Chicken hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Mary Me Chicken yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Mary Me Chicken nasıl yapılır? Mary Me Chicken yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Mary Me Chicken yemeği tarifi! Mary Me Chicken nasıl yapılır? Mary Me Chicken yemek tarifi haberimizde...

MARY ME CHİCKEN HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? MARY ME CHİCKEN NEDİR, NE DEMEK?

Mary Me Chicken ABD'de ünlü bir yemektir.

MARY ME CHİCKEN İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

"Mary Me Chicken" yemeği, popüler bir tavuk yemeği tarifidir. İşte basit bir "Mary Me Chicken" tarifi:

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (derisiyle veya derisiz)

1/2 su bardağı Dijon hardalı

1/4 su bardağı bal

2 yemek kaşığı taze limon suyu

2 diş sarımsak, ezilmiş

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Taze kekik veya roka (süslemek için)

MARY ME CHİCKEN NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye (400 Fahrenheit) ayarlayın.

Tavuk göğüslerini temizleyin ve kurulayın.

Bir kapta Dijon hardalı, bal, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

Tavuk göğüslerini hazırladığınız hardal-bal karışımı ile kaplayın. Her tarafını iyice sürün.

Tavukları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Tavukları önceden ısıtılmış fırına yerleştirin ve yaklaşık 20-25 dakika veya tavuklar tamamen pişene kadar pişirin. Pişirme süresi tavukların kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Tavukları fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlenmeye bırakın.

Servis yapmadan önce üzerlerini taze kekik veya roka ile süsleyin.

"Mary Me Chicken" tavukları sıcak olarak servis yapın ve yanında sevdiğiniz yan yemeklerle servis edin. Pilav, patates püresi veya sebzeler iyi bir tercih olabilir.

Not: Tavuk göğüslerini marine etmek için tarifin üzerine birkaç saat veya bir gece önceden hazırlayabilirsiniz. Böylece tavuklar daha fazla lezzet alır. Ayrıca, tarife kişisel tercihinize göre baharatlar veya soslar ekleyebilirsiniz.