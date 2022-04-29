Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

Marketlerin çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Korona süreciyle birlikte birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri! Hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaçta kapanıyor? 29 Ocak 2022 Cuma marketler kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta kapanıyor? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Migros, Carrefour, A101, Bim ve Şok marketler bu bağlamda en çok aratılan marketler arasında yer almakta. İnternette son dönemde vatandaşlar tarafından en çok marketler ile ilgili aratılan Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri! Hafta içi marketler kaça kadar açık? 29 Ocak 2022 Cuma marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi marketler kaçta kapanıyor? 29 Ocak 2022 Cuma marketler kaçta açılıyor? Hafta sonları marketler açık mı? soruları oldu. İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri.

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Marketler kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

Haberler.com - Gündem

MİGROS TİC. A.Ş., CarrefourSA, Şok Market, Migros, Market, A101, A101, Ocak, Bim, Bim, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title