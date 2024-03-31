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Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı?

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." Dedi. Peki, Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı?

MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI MI?

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Ankara için hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 21.00'den sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" ifadesini kullandı. Yavaş, okulun bahçesinde seçmenlerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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