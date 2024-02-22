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Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını paylaşması üzerine, Yavaş'ın serveti ne kadar olduğu gündeme geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı. Peki, Mansur Yavaş mal varlığı ne kadar? Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar?

Mansur Yavaş mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda yaptığı konuşmada, mal varlığı hakkında konuşmada bulundu. Mansur Yavaş mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MANSUR YAVAŞ'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Ankara'daki Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını ifade ederek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.

Mansur Yavaş, "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da biraz afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

KENDİSİ VE EŞİNİN MAL VARLIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU

Mansur Yavaş, bu konuşmasından saatler sonra kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı:

Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar?

"TEMİZ VE ŞEFFAF SİYASET ADINA AÇIKLIYORUM"

Paylaşımını "Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum" notuyla yapan Yavaş, bir paylaşımda daha bulunarak "Audi marka otomobil Q3 model yerine sehven A3 yazılmıştır. Düzeltir, kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın serveti ne kadar?

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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