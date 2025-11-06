Haberler

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesi, Hollanda'da adeta gündemi altüst etti. Ülke basını, temsilcimizin galibiyetine geniş yer ayırırken, Victor Osimhen'in hat-trick performansını manşetlere taşıdı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Victor Osimhen, maçta hat-trick yaptı.
  • Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedinci yenilgisini aldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesi, Hollanda basınında adeta deprem etkisi yarattı. Ülkenin önde gelen gazeteleri ve spor kanalları, temsilcimizin tarihi galibiyetine geniş yer ayırırken, Victor Osimhen'in hat-trick performansını öne çıkardı.

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

