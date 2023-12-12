UEFA Şampiyonlar Ligi maçı maçında Manchester Utd-Bayern Münih maçında karşı karşıya gelecek. Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Manchester Utd-Bayern Münih maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester Utd- Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Manchester Utd- Bayern Münih maçı şifresiz mi ve Manchester Utd- Bayern Münih maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Manchester Utd- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd- Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

12-12-2023 MANCHESTER UTD VS BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester Utd ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İçtimai TV, Exxen TV, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI İÇTİMAİ TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI EXXEN TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen TV, Turkcell TV+ 8 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Bayern Münih Maçı, 12 Aralık Salı günü oynanacak.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Bayern Münih Maçı, saat 23:00 başlayacak.

MANCHESTER UTD-BAYERN MÜNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.