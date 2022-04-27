Manavgat'ta bisikletli Martı Timi iş başı yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, halkın kalabalık bulunduğu, araçların girmekte zorlandığı ırmak kenarları ile pazaryerlerinde asayiş ve huzurun sağlanması için geçtiğimiz yıl oluşturulan Martı Bisikletli Polis Timi, yaz sezonunu gelmesiyle birlikte tekrar iş başı yaptı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaaağaç'ın Manavgat'ta göreve başlamasının ardından geçtiğimiz yıl oluşturulan ve yaz döneminde birçok olaya başarıyla müdahalede bulunan Martı Bisikletli Polis Timi, yaz sezonunun gelmesiyle yeniden iş başı yaptı.

Manavgat'ta halkın kalabalık olarak bulunduğu ve araçların giremediği ya da girmekte zorlandığı ırmak kenarı, pazar çevreleri gibi bölgelerde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla oluşturulan Martı Timi, gelen ihbarlara kısa sürede müdahalede bulunurken, şüpheli gördükleri şahısların GBT sorgulaması ve trafik düzenlemesine kadar her türlü olumsuzluğa anında müdahalede bulunarak Manavgat halkının huzur ve güvenini sağlamak için çalışıyor.