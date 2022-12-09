Kadınlar için büyük önem arz eden ve yaparken keyif aldıkları makyaj hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar makyaj yapmanın günah olup olmadığını merak ediyor ve arama motorlarında Makyaj yapmak günah mı? Makyaj haram mı? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Küçük yaştan itibaren büyük ilgi duyulan makyajın günah olup olmadığı araştırılıyor. Sevilerek yapılan makyaj hakkında merak edilen detaylar var. Arama motorlarında Makyaj yapmak günah mı? Makyaj haram mı? soruları aratılıyor. Peki, Makyaj yapmak günah mı? Makyaj haram mı? İşte detaylar...

MAKYAJ YAPMAK GÜNAH MI?

İslâm dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirgin hale getiren, takı takma, saç tarama, meşru ölçüde süslenme, israfa varmadan güzel giyinme gibi davranışları mubah kılmıştır. Ancak, zaruret bulunmadıkça, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekillerin değiştirilmesini yasaklamıştır.

Bu itibarla, kadın eşinin yanında ya da sadece bayanların olduğu ortamda bulunacaksa makyaj malzemesi kullanabilir, süslenebilir. Ancak sokakta yabancı erkeklerin dikkatini çekecek derecede makyaj yapmak caiz değildir. İslâm, Müslüman bir hanımın dışarıdaki insanların hissedebileceği bir şekilde kokular sürmesini veya makyaj yaparak dışarıya çıkması helal kabul etmez. Aynı zamanda Kur'an'da kadınların yabancı erkeklere ziynetlerini ve güzelliklerini göstermeleri, yolda bunu teşhir edecek hatta hissettirecek şekilde yürümeleri kınanarak (bkz. Nur, 24/31), süslenme ve güzelliğin yabancılara karşı cinsel çekicilik ve uyarı aracı olarak kullanılması da yasaklanmıştır.