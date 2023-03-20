Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mahmut Övür hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mahmut Övür'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mahmut Övür kimdir? Mahmut Övür kaç yaşında, nereli? Mahmut Övür hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mahmut Övür hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mahmut Övür'ün hayatını araştırıyor. Peki, Mahmut Övür kimdir? Mahmut Övür kaç yaşında, nereli? Mahmut Övür hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MAHMUT ÖVÜR KİMDİR?

13 Mayıs 1956 Kars Cala köyünde doğdu. İlk ve Ortaokulu Kars'ta liseyi Erzurum'da okudu. İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1982 yılında mezunu oldu.

Gazeteciliğe 1982 yılında Türk Haberler Ajansı'nda başladı. Askerlik sonrası 1984 yılında Türkiye'nin en etkili haber dergisi Nokta'da çalışmaya başladı. Bir süre adliye ve polis muhabirliği yaptı. Türkiye'nin karanlık tarihinin parçaları olan yeraltı dünyasını ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenmelerin izini sürdü. Daha sonra yerel yönetimleri ve siyaseti izlemeye başladı.

Bu dönemde Türkiye'nin temel sorunları, dindarlar, Kürtler ve Alevilerle ilgili çok sayıda önemli habere imza attı. 1987 yılında İran-Irak savaşı sürerken Mesut Barzani ve Celal Talabani ile görüşmek için gittiği İran'ın Urumiye kentinde gözaltına alındı ve 11 gün gözaltında kaldı.

Bir Öğrenci Yurdu'nda Skandal haberiyle 1989 yılında "Bülent Dikmener Haber Ödülü" aldı. Yaklaşık 7 yıl çalıştığı Nokta Dergisi'nden 1991 yılında ayrılarak Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'ın "Özel Haber" ekibinde çalıştı. Türkiye'nin ikinci özel televizyonu Kanal 6'nın 1992'de kuruluşunda yer aldı. 1993 yılında ise atv Televizyonu'na geçti.

Adliye Koridorları, Kayıp Aranıyor, Acil Servis gibi çok sayıda programı yönetti. Adliye Koridorları programıyla 1995 yılı MGD "Altın Objektif" ödülünü aldı. Türkiye'nin faili meçhul cinayetlere sürüklendiği 1991-1996 yılları arasını yakından izledi ve 1996 yılında patlayan Susurluk Skandalı'yla ilgili önemli haberlere imza attı.

Skandalın flaş ismi Abdullah Çatlı'nın Türkiye'deki ilk video görüntülerini yayınladı. Bu olay nedeniyle 1997 yılında vuruldu ve bir süre zorunlu olarak çalışamadı. 1998 yılında önce atv televizyonu özel haber müdürlüğü, ardından da atv haber müdürlüğü yaptı.

1999 yılında bir yıl süreyle Kanal 6 Haber Genel Yayın Yönetmenliği yaptıktan sonra yeniden yazılı medyaya döndü.

Sabah gazetesi özel haber müdürlüğünün ardından 2004 yılında halen sürmekte olan köşe yazarlığına başladı. Siyaset kulisleri, CHP ve Kürt meselesi üzerine yazılarıyla dikkat çekti. SETA Vakfı'nın "12 Eylül'den 12 Haziran'a siyasi partiler 2011" araştırmasında "CHP ne kadar değişir?" analizine imza attı.

Yazarlığı döneminde Türkiye'nin sivilleşme, vesayetle mücadele ve temel sorunlarıyla yüzleşme sürecine tanıklık eden onlarca makale yazdı. 2007'de yaşanan 367 krizinden sonra çok sayıda panele, etkinliğe ve televizyon programına yorumcu olarak katıldı.

Türkiye'nin yeni anayasa arayışı çalışmalarının en etkili örneği olan "Yeni Anayasa Platformu" içinde yer aldı. Son dönemde oluşturulan "Barışa Bak Platformu"nun da aktif üyesi. Halen a Haber'de "Birlikte Bakalım" ve 360 tv'de "Çözüm Masası" programını yapıyor. Evli ve iki çocuk babası…