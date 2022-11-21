Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat hayatı ve biyografisi!

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MAHİR POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1975

47 yaşında

Nizip

Mahir Polat, (5 Mart 1975, Gaziantep) Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yaşamı

Mahir Polat, 1975 yılında Gaziantep'de doğdu. İlköğrenimini Bayburt da, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tamamladı. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir'e yerleşti. Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Sosyoekonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı. Ortadoğu'da siyaset, enerji politikaları ışığında Libya ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Gümrük müşavirliği yapan Polat, başarılı iş hayatıyla birlikte, aktif siyasette hep yerini aldı. CHP'de Mahalle Temsilciliği görevini yürüttü. 2010 yılında CHP Bornova İlçe Kongre'sinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Bilişim Sorumluluğu ve Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyetçi Halk Partisinin 16 Ocak 2016 yılında düzenlenen 35'inci Olağan Kurultayı ve 5 Şubat 2018 yılında yapılan 36'ncı Olağan Kurultayında[3] Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeliğine seçildi. 28 Haziran 2018 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. Bölge 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında [6] 796 oy alarak liste başı olarak 3. kez Yüksek Disiplin Kuruluna seçildi.

Türkiye-Uganda, Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grupları Üyesidir.

Polat'ın ayrıca, çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.