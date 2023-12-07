Macaristan hangi bölgede, başkenti neresi? Macaristan para birimi nedir?

Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde yer alan tarihî zenginlikleri, termal suları ve benzersiz kültürü ile bilinen bir ülkedir. İşte, Macaristan'ın başkenti, para birimi ve keşfedilmeye değer şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Macaristan'ın şehirleri, tarihî mirasları, termal suları ve sıcak atmosferleriyle göz dolduruyor. Budapeşte'nin gece hayatı, Debrecen'in kültürel zenginlikleri ve diğer şehirlerin özgün cazibesi, Macaristan'ı keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

MACARİSTAN'IN BAŞKENTİ NERESİ?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'dir. Tuna Nehri kıyısında yer alan bu büyüleyici şehir, tarihî köprüleri, sarayları ve termal banyolarıyla ünlüdür. Budapeşte, kültür, sanat ve eğlencenin bir araya geldiği dinamik bir merkezdir.

MACARİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Macaristan'ın resmi para birimi Macar Forinti (HUF)'dir. Macar Forinti, ülkede kullanılan ve turistlerin günlük harcamalarında sıkça tercih ettiği bir para birimidir.

MACARİSTAN ŞEHİRLERİ

Debrecen: Macaristan'ın ikinci büyük şehri olan Debrecen, tarihî kiliseleri, geniş parkları ve renkli festivalleriyle bilinir. Şehir, aynı zamanda Debrecen Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Szeged: Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan Szeged, tarihî binaları, üniversitesi ve güzel meydanlarıyla öne çıkar. Ayrıca Szeged Dom'u, şehrin simgelerinden biridir.

Pécs: Güneybatı Macaristan'daki Pécs, tarihî kalıntıları, sanat festivalleri ve ünlü zengin termal sularıyla bilinir. Şehir, Avrupa Kültür Başkenti seçilerek kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaktadır.