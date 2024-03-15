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Likidasyon dalgası kripto para piyasasını sarstı

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Son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan sert düşüşle birlikte 667 milyon dolarlık uzun pozisyon likidasyona uğradı. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.000 doların ardından 68.000 doların altına geriledi. Bu düşüş, özellikle kaldıraçlı işlemlerde büyük likidasyonlara neden oldu. Ethereum da bu düşüş trendinden bağımsız kalmadı ve yüzde 8'lik bir düşüşle 3.662 dolar seviyesinde işlem gördü.

Son 24 saat içinde 667 milyon dolarlık uzun pozisyon likide edildi, bu da kripto para piyasasındaki risklerin bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

Bitcoin ve Ethereum Sert Kayıplarla Karşı Karşıya

Bitcoin, rekor kıran bir zirvenin ardından sert bir düşüş yaşadı. Önceki gün 73.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kripto para birimi Bitcoin, Cuma günü erken saatlerde 68.000 doların altına geriledi. Bu ani fiyat hareketliliği, özellikle kaldıraçlı işlemlerde görülen yoğun likidasyonlara yol açtı.

Son 24 saat içinde yüzde 8'lik bir değer kaybı yaşayan Bitcoin, günün erken saatlerinde 67.016 dolardan işlem gördü. Bu düzeltme hareketi, kripto para piyasasında uzun pozisyonların büyük ölçüde tasfiye edilmesine neden oldu. CoinGlass'ın sağladığı verilere göre, piyasadaki bu dalgalanma 278 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonunun likidasyonuyla sonuçlandı, bunun 225 milyon dolarlık kısmı uzun pozisyonlardan oluşuyordu.

Ethereum, Bitcoin'in yaşadığı bu düşüş trendinden bağımsız kalmadı ve yüzde 8'lik bir düşüşle 3.662 dolar seviyesinde işlem gördü. Öte yandan, Solana'nın kripto para birimi SOL, bu genel düşüş eğilimine karşı küçük bir artışla (yüzde 0,5) direnç gösterdi.

Toplamda, son 24 saatte kripto para piyasasında 667 milyon dolarlık uzun pozisyon likidasyona uğradı, bu durum çeşitli borsalarda toplamda 809 milyon dolarlık likidasyona yol açtı. Likidasyonlar, yatırımcıların pozisyonlarının, piyasa hareketlerinin olumsuz etkisiyle başlangıç teminatlarını kaybettikleri ve bu nedenle pozisyonlarının zorla kapatıldığı durumlarda meydana gelir. Bu olaylar, kripto para piyasasındaki oynaklığın ve riskin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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