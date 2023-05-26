LGS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sınav giriş yerleri açıklandı. Peki LGS giriş yerleri sorgulama! LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS yeri öğrenme!

Lgs giriş yerleri sorgulama! LGS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sınav giriş yerleri açıklandı. Peki LGS giriş yerleri sorgulama! LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS yeri öğrenme haberimizde!

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sınav giriş yerleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS giriş yerleri hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2023

BUGÜN AÇIKLANACAĞI DUYURULMUŞTU

LGS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi. Buna göre LGS giriş yerleri 26 Mayıs günü -Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden yayınlanacak.

Mahmut Özer'in konu ile ilişkin açıklaması şöyle oldu:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."