Letonya'nın başkenti neresi? Letonya para birimi nedir?

Letonya, Baltık Denizi'nin kıyısında yer alan tarihî zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir Baltık ülkesidir. İşte, Letonya'nın başkenti, para birimi ve gözde şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Letonya'nın şehirleri, tarihi dokuları, sanatsal atmosferleri ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Riga'nın kültürel zenginliği, Daugavpils'in tarihî dokusu ve diğer şehirlerin benzersiz cazibesi, Letonya'yı keşfetmek isteyenleri bekliyor.

LETONYA BAŞKENTİ NERESİ?

Letonya'nın başkenti Riga'dır. Bu tarihî şehir, Orta Çağ'dan kalma dar sokakları, renkli binaları ve tarihi kiliseleri ile ünlüdür. Riga, aynı zamanda Art Nouveau mimarisinin önemli örneklerine ev sahipliği yapmaktadır.

LETONYA PARA BİRİMİ NEDİR?

Letonya'nın resmi para birimi Euro (EUR)'dur. Euro, Letonya'da yaygın olarak kullanılan ve turistler için alışveriş ve seyahatlerde kullanılan bir para birimidir.

LETONYA ŞEHİRLERİ

Daugavpils : Letonya'nın ikinci büyük şehri olan Daugavpils, tarihî kaleleri, sanat galerileri ve kültürel etkinlikleriyle bilinir. Şehir, tarih ve modernizmin bir araya geldiği bir atmosfere sahiptir.

Jelgava: Jelgava, tarihî sarayı, parkları ve bahçeleriyle ünlüdür. Letonya'nın barok mimarisinin güzel örneklerini görmek isteyenler için ideal bir destinasyondur.

Liepaja: Baltık Denizi kıyısında yer alan Liepaja, geniş plajları, tarihî binaları ve müzik sahnesiyle öne çıkar. Şehir, Letonya'nın en önemli müzik festivallerine ev sahipliği yapmaktadır.