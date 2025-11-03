KYK burs sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA!

Önlisans/Lisans öğrencileri için önemli gelir kalemlerinden biri olan burs başvuruları Ekim ayı içerisinde tamamlandı. Gözler burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. Peki KYK burs/kredi başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak mı?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı içerisinde alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından gözler burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında e-Devlet üzerinden erişime açılacak olan KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım tarihinde açıklanan KYK burs sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs/kredi başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs/kredi başvuru sonuçları 5 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Burs/kredi başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklanır. Başvuruda bulunan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Kredi Sonuçları" sayfasından öğrenebilirler.

Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekir. Sonuçlar açıklandığında, "KYK burs sonucu sorgulama" ekranı aktif hale gelir ve öğrenciler buradan işlemlerini tamamlayabilir.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Burs ve kredi başvuruları; öğrencilerin ekonomik durumları, sosyal koşulları ve başarı düzeyleri dikkate alınarak değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla doğruluk kontrolünden geçer.

Bu değerlendirme sonucunda, şartları uygun bulunan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi hakkı tanımlanır.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Eskiden yalnızca bilgisayar üzerinden yapılabilen taahhütname onayı artık e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Öğrenciler, e-Devlet mobil uygulamasına giriş yaparak burs veya kredi sonuçlarını görüntüleyebilir ve "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından işlemlerini tamamlayabilirler.

Onay işlemini yaparken herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472) hattını arayarak 7/24 destek alabilirler.

KYK BURS/KREDİ E-DEVLET BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI