Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir?

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KUREYŞ SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.

KUREYŞ SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Kureyş'e Câhiliye döneminde sağlanan ticarî kolaylıklardan, güvenlik, zenginlik vb. imkânlardan bahsedilmekte, bunlardan dolayı yüce Allah'a minnettar olup kulluk etmek gerektiğine dikkat çekilmektedir.

KUREYŞ SURESİ NEREDE İNMİŞTİR?

Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Karia sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kureyş Suresi 1-4. Ayetler

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1.Li îlâfi kurayş.

2.Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.

3.Felya'budû Rabbe hâzelbeyt.

4.Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

KUREYŞ SURESİ KU'RAN YOLU İLE MEALİ

1-2. Ayet: Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için (Allah lutuflarda bulundu).

3-4. Ayet: Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler.

KUREYŞ SURESİ TEFSİRİ

Güvenliğini sağlamak için" şeklindeki çeviriye göre bu âyet bir önceki sûrenin devamı gibidir ve cümle, "Ebrehe ve ordusunu helâk ettik" şeklinde tamamlanır. Sûrenin sonunu başına bağlamak da mümkündür; bu takdirde mâna şöyle olur: "... sağladığı için Kâbe'nin rabbine kulluk etsinler."

Hz. Peygamber'in büyük dedesi Haşim b. Abdi Menâf ve diğer bazı Kureyş liderlerinin, ticaret güvenliğini geliştirmek maksadıyla çevredeki kabile ve devlet ve liderleriyle yaptıkları, kaynaklarda 'îlâf' adı da verilen anlaşmalar meşhurdur. Keza Haşim'in, Mekke'nin kutsiyetine saygı duymayan kabilelerden, eşkıya ve çapulcudan şehir halkını korumak için 'îlâf' adıyla bir güvenlik uygulaması başlattığı, hatta bu hizmetin finansmanı için mecburi vergi koyduğu bilinmektedir (Çok sayıdaki kaynaklardan bazıları için bk. Mustafa Çağrıcı, Kur'an'ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan ilişkileri, s. 167-168/dipnot 132). Yaygın görüşe göre sûrenin başındaki îlâf ile sağlanan bu ticaret güvenliği kastedilmiştir (Buradaki îlâf kelimesinin "ülfet"ten gelen başka bir anlamı, bu sûre ile Fil sûresi arasındaki anlam ilişkisi ve ikinci sûrenin geliş sebebine dair önemli bir bilgiye aşağıda yer verilecektir).

Kureyş, Hz. Peygamber'in mensup olduğu, İslâm'ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da adı geçen büyük Arap kabilesidir. Nesep bilginlerinin çoğunluğuna göre Kureyş'in atası Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Maad b. Adnân'dır. Hz. Peygamber Kureyş'in Hâşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Hâşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. Câhiliye döneminde Kureyşliler Allah'ın varlığına inanmakla birlikte putları Allah'a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur'an onları, "ortak koşanlar" anlamına gelen müşrikûn sıfatıyla nitelemiştir. 610 yılında Hz. Peygamber'e Kur'an inmeye başlayınca Kureyş'in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi Hz. Peygamber'e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke'nin fethine kadar sürmüştür. Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte İslâmiyet'in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslâm'ın dünyaya yayılması için Kureyşliler'in ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir (ayrıca bk. Casim Avcı, "Kureyş (Benî Kureyş)", DİA, XXVI, 442-444).

Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe'nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle Kâbe'yi yıkmaya gelen fil ordusunun mûcizevî bir felâkete mâruz kalarak Kâbe'yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler'in kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emîrler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Tâif'in serin yaylalarına, kışın da Yemen'in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş'in ticaret kervanları kış aylarında Somali ve Habeşistan'a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran'a kadar giderlerdi. Mekke'nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte sûrede Allah'ın onlara lutfettiği bu imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe'ye vurgu yapılarak "Şu evin (Kâbe) rabbine kulluk etsinler" buyurulmaktadır.

Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde Mekke Hz. İbrâhim zamanından beri Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen (harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış saldırılardan korunmuştur. Nitekim bir âyet-i kerîmede, "Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke'yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır?" (Ankebût 29/67) buyurularak bu nimetler hatırlatılmaktadır. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri Hz. İbrâhim'in duası bereketiyle (İbrâhim 14/37), bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke'ye getirilip satılır, böylece bura halkının ihtiyacı karşılanırdı. İşte sûrede Kureyş'in, bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için Allah'a kulluk etmesi istenmiştir.

Kureyş sûresinin ilk âyetinin tam anlamı "Kureyş'in îlâfı için…" veya "Kureyş'in ilâfından dolayı…" şeklinde olup cümlenin geri kalanı tamamlanmamış, bu kısım tefsirciler tarafından başta özetlediğimiz bazı farklı ifadelerle doldurulmaya çalışılmıştır. Bazı kaynaklarda Kureyş sûresinin iniş sebebini ve önceki Fil sûresiyle bağlantısını farklı şekilde açıklayan, böylece bu sûrenin ilk âyetini Fil sûresinin son âyetine bağlayarak boşluğu gideren bir bilgi yer almaktadır. Bu kaynaklarda, İslâm'ın zuhuruna yakın yıllarda Mekke ve çevresinde yoksulluk sorununun dayanılmaz bir hal alması yüzünden bu çevrede bir intihar geleneğinin oluştuğundan söz edilir. Bu uygulamaya, "birinin kapıyı arkasından kilitleyip, açlıktan ölünceye kadar hiç kimseden hiçbir şey istememesi" anlamında i'tifâd (????????) deniliyordu. Uygulamanın mahiyeti hakkında bilgi veren klasik eserler, ilk kaynak olarak genellikle Zübeyr b. Bekkâr'ın (ö. 256/870) el-Muvaffakıyyât'ını zikreder, Zübeyr'in de bu bilgiyi Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz'e nispet ettiğini belirtirler. 'İ'tifâd' uygulaması hakkında ve buna son verilmesi için Hz. Peygamber'in büyük dedesi Haşim'in ürettiği îlâf çözümü konusunda, –ulaşabildiğimiz kadarıyla– önce İbn Hamdûn (ö. 562/1167) et-TeZkiretu'l-Hamdûniyye'de (II, 152), ardından bazı önemsiz değişiklikler ve kısaltmalarla İbnü'l-Cevzî el-Muntazam'da (II, 211), Suyûtî ed-Dürrü el-Menûr'da (VIII, 636) ve Muhammed b. Yusuf eş-Şâmî Süb ülü'l-Hüdâ'da (I, 269) bilgi vermişlerdir.

İbn Hamdûn'da anlatıldığına göre "Kureyş'in i'tifâdı" şöyleydi: "… Onlar fakir düşünce açık araziye çıkarak kendileri için çadırlar kurup oraya kapanırlar, en sonunda yoksulluk durumları bilinmeden öylece ölürlerdi… Nihayet Haşim yetişkin bir insan oldu; kavmi arasında büyük itibar kazandı. Bir gün dedi ki: 'Ey Kureyş topluluğu! … Şu i'tifad (fakirlik yüzünden intihar olayı), birçoğunuzun başına gelmektedir. Bu hususta bir fikir geliştirdim.' 'Fikrin neyse emret yapalım' dediler. Haşim şöyle devam etti: 'Fakirlerinizle zenginlerinizi kaynaştırmayı düşünüyorum; bir zenginin yanına onunla aynı sayıda aile efradı bulunan bir fakir vereceğim. Zengin olan yazın Şam bölgesine, kışın Yemen bölgesine yapacağı ticaret yolculuğunda o fakiri yardımcısı olarak yanında götürecek; böylece zengin kazandıkça fakir ve onun ailesi de onun gölgesinde geçimini sağlayacak ve bu uygulama i'tifadı ortadan kaldıracak.' 'Ne güzel düşündün!' dediler. Bu suretle Haşim insanlar arasında bir kaynaşma (ülfet) sağladı…"

Aynı yerde Allah'ın Mekkeliler'i fil ordusundan koruduğunu anlatan Fil sûresiyle 'îlâf'tan bahseden bir sonraki Kureyş sûresi arasında bir sebep-sonuç bağlantısı da kurulmakta; Kureyş sûresinin başındaki 'îlâf' kelimesinin '??????' (ülfet, kaynaşma) kökünden geldiği, bunun da zenginlerle yoksullar arasında bir "merhamet ve yardımlaşma" ürettiği dikkate alınarak bu iki sûreden özetle şöyle bir sonuca ulaşılmaktadır: Kureyş halkı, Haşim'in çözüm teklifine uyarak aralarında ülfet kurdukları, birbirine merhamet gösterip yardımlaştıkları, yoksulları doyurup açlık ölümünden kurtardıkları için –putperest olmalarına rağmen– Allah da onları fil ordusuna karşı korumuştur.

Ayrıca Kureyş sûresinin 4. âyetinde "açlıklarını giderme" ifadesi Hâşim'in getirdiği uygulamayla açlık sorununun çözülmesine, "korkudan emin kılma" ifadesi de o yoksulların kervanlarla gidip güvenliği sağlamasına işaret etmektedir. Bu iyilikleri Hâşim'in aklına getirip yaptıran da Allah olduğu için sûrede "açlıklarını giderme" ve "korkudan emin kılma" Allah'a nispet edilmiştir.

Hz. Peygamber'in atalarını öven ve huzurunda okunduğunda onu mutlu eden şu mısralarda bu îlâf uygulamasına işaret edildiği anlaşılmaktadır:

"Zenginlerini fakirleriyle kaynaştıranlardır (onlar),

Ta ki fakirleri kendi geçimini sağlayacak duruma gelinceye kadar."

Ne var ki, –kapsamının ve tesirinin ne kadar olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız- Kureyş'in bu ülfet ve dayanışma pratiğinin zaman ilerledikçe zayıfladığı; bilhassa Kur'an'ın Mekke müşriklerinin geleneksel putperestlik inancını açıkça reddetmesi, Câhiliyye ahlâk telakkisini, dünya görüşünü ve toplumsal zihniyetini giderek artan bir kuşatıcılıkta eleştiriden geçirip her şeyi yeni baştan inşa etmek istediğinin anlaşılması ve nihayet "İslâm'ın kabileler arasında yayılmaya başladığı"nın görülmesi üzerine, Kureyş'in genel tutumunun özellikle yeni dinin mensuplarına karşı sosyal ve ekonomik tecride kadar varan, nihayetinde onları yurtlarını terketmek zorunda bırakan bir acımasızlığa dönüştüğü görülür. Sonuçta Hâşim'in bu uygulaması, Walter Dostal'ın ifadesiyle, "Açıktır ki Peygamber sayesinde soylu bir davranış formundan çıkarılmış, bütün inananlar için genel bir görev olarak zekât formunda yeniden şekillendirilmiştir." (Bütün bu bilgiler ve kaynakları için bk. Mustafa Çağrıcı, a.g.e., s. 168-171 ve dipnot 133-142).