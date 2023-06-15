Kurban bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusu emekli vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basılırken, emeklileri ilgilendiren erken ödeme maaş takvimi belli oldu. 2023 Emekli maaşı ne kadar, ne zaman yatar?

Kurban bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 Haziran tarihinde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeli haberler verdi. Kurban bayramı öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 Emekli maaşı ne kadar, ne zaman yatar?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Diyanet'in açıkladığı dini bayramlar takvimine göre Kurban Bayramı, 2023 yılında 28 Haziran tarihinde başlayacak. Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bayramdan önce yapılacak emekli maaşı ödemelerinin en geç 21 Haziran'da yatırılmaya başlaması bekleniyor.

BAYRAMDAN ÖNCE EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber, salı günü yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban bayramı tatilinin toplam 9 gün olacağını duyurdu. Bayrama kısa süre kalmışken vatandaşlar bir takım harcamalar yapıyor bu yüzden maaşın erken yatması çok önemli. Öte yandan Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak." dedi. Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE NE ZAMAN YATACAK?

Yukarıda açıklanan takvime göre, Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK BAĞKUR TAHSİS NUMARASIYLA MAAŞ GÜNÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet uygulaması üzerinden SSK-SSO Evrak Takip sekmesinden tahsis numarası sorgulayabilirsiniz. E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulaması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Bağ-Kur'dan emekli olanlar ise tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar her ayın 25'inde, 3,1 olanlar 26'sında, 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar 28'inde ödemelerini almaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran Arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

Kurban Bayramı takvimi şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi