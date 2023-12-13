Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken maçı canlı olarak yayınlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu tepkilerin odağına yerleşti. Yayın daha maç başlamadan donmaya başlarken, maç boyunca ara ara çöken sistem ve kesilen sesler dijital platforma üye binlerce aboneyi küplere bindirdi. Tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteren kullanıcıların büyük bir kısmı aboneliklerini sonlandırdığını duyurdu.

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti.

EKRAN BAŞINA GEÇENLER SİNİRDEN KÖPÜRDÜ

Galatasaray, Parken Stadı'nda soğuk havada oynanan ve kazanması halinde tur atlayacağı maçta istediği gibi bir mücadele ortaya koyamazken, böylesine önemli bir maça çıkan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları maçı izlemek için televizyonunun karşısına geçtiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ABONELİK ÜCRETİ 300 LİRAYA YAKIN

Aylık 300 TL'ye yakın bir ücret ödeyerek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformuna üye olan aboneler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini izlemek için ekran başına geçtiklerinde gözlerine inanamadı.

MAÇ YAYINI DAHA BAŞLAMADAN DONDU

Maç yayını daha başlamadan donarken, sistem maç boyunca da devamlı surette çöktü ve yayın kesildi. Aboneleri isyan ettiren o anlarda sesin de kesildiği görüldü. Yaşadıkları skandala ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan çok sayıda kullanıcı, Exxen platformuna ait üyeliklerini iptal ettiklerini duyurdu.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;