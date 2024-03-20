Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

KOCAELİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.21'de kaydedilen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Deprem Marmara Denizi açıklarında 09:21'de meydana geldi.