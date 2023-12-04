Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığı öne sürüldü. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak ise, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Peki, Kluivert kovuldu mu? Adana Demirspor teknik direktörü kim?

Kluivert kovuldu mu? Adana Demirspor teknik direktörü kim?

Teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığı ve Burak Yılmaz'ın takımın başına getirileceği konuşulan Adana Demirspor'da, başkan Murat Sancak'tan yalanlama geldi. Sancak, sosyal medya hesabından "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" şeklinde bir açıklama yaptı. Kluivert kovuldu mu? Adana Demirspor teknik direktörü kim?

KLUİVERT KOVULDU MU?

DHA'nın haberine göre Adana ekibinin Kluivert ile yollarını ayıracağı, ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkacağı öne sürüldü.

Kluivert ile ayrılık iddiasının ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'la sözleşme imzalacağını iddia edildi.

Adana Demirspor'da teknik direktör için çıkan haberlerin ardından başkan Murat Sancak'tan paylaşım geldi. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" dedi.