KIZILCIK ŞERBETİ İZLE! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti 19 Nisan Cuma 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 58. Bölümünde; Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem'in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır. Çimen'in, Görkem'in düğününe gelmemiş olması babası olarak Kayhan'ı çok rahatsız etmiştir, bu konunun peşini bırakmayacaktır. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da birlikte getirecektir. Nilay'ın ısrarlarından vazgeçmemesi sonucunda Giray dna testi yaptırmaya karar verir. Umut ve Nursema evliliklerini kurtarmaya çalışmakta, ancak her geçen gün işleri daha da zorlaşmaktadır. Pembe'yi itmediğini ve dolayısıyla masum olduğunu kanıtlamak Alev için çok önemlidir, bu konuyu açıklığa çıkarmak için uğraşacaktır. Ona en büyük yardım elini uzatacak kişi sürpriz bir şekilde hiç beklemediği bir anda karşısına çıkacaktır.

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