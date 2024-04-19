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Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev'in, Pembe'yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır. Nursema ve Umut'un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut'un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar'ı sorumlu tutar.Nilay'ın heyecanla beklediği Dna sonuçları nihayet çıkar.Çimen'in aşkı uğruna göze aldığı hayat, gittikçe onu zorlamaya başlamıştır.Görkem'in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ancak annesinin vefatı konunun uzamasını engeller. Son bir kez konuşmak için Umut'un yanına giden Nursema, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Kızılcık Şerbeti68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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