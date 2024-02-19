KIZILCIK ŞERBETİ 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 51. Bölümünde; Pembe'nin Fatih'e uygun gördüğü kız Görkem'dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler. Nilay'ın eve dönüşü Mustafa'yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır. Kıvılcım ve Ömer'in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım'ın ailesi de buna destek vermektedir. Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır. Şirket avukatları sayesinde Umut tutuksuz yargılanmak üzere hapishaneden çıkar. Ancak özellikle Nursema'nın ailesine karşı kendini çok mahcup hissetmektedir. Çok gergin ve çok mutsuzdur. Fatih ve Görkem'in görüştüğünü öğrenen Ömer, durumdan çok rahatsız olsa da yapabileceği bir şey yoktur. Boşandıktan sonra anne evine dönen Doğa'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım'ın bulduğu bir test herkes için yeni bir dönemin sinyali gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.