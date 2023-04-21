Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen Kısmetse Olur programı büyük ilgi görüyor. Sevilen isimlerin yer aldığı programı takip eden izleyiciler ise arama motorlarında Kısmetse Olur 115 bölüm neden yok? Kısmetse Olur neden yok? Kısmetse Olur neden yayınlanmadı? araması yapıyor.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Sevilen program heyecanla takip edilirken sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Arama motorlarında ise Kısmetse Olur 115 bölüm neden yok? Kısmetse Olur neden yok? Kısmetse Olur neden yayınlanmadı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

KISMETSE OLUR 115. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kısmetse Olur programı Ramazan Bayramı nedeniyle 115. bölümünü yayınlanmadı. Bayramın ardından Kısmetse Olur kaldığı yerden devam edecek.