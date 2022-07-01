661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 475 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.. Bu yıl, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

arihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler saat 18.00'deki resmi açılış törenine kadar sürecek.

Başpehlivanlardan Feyzullah Aktürk güreş milli takımında olması nedeniyle kayıt yaptıramadı.

Organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Açılış Merasimi - Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Program, saat 18:30 başlayacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

.