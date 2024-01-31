Kırklareli'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Kırklareli'nde kar 1 metreye ulaştı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. NATO radar istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Yapan karın ekili alanlara çok faydalı olduğu söyleyen Salih Gürcan bazı yerlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Dün gece kar yağışının çok etkili olduğunu ifade edem Gürcan, Mahya Tepesinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını söyledi.

Gürcan bölgede sürücülerin yavaş ve dikkatli bir yolculuk yapmaları konusunda uyardı.

Öte yandan 37 köy ulaşıma kapandı.