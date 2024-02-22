Kiracılar ev sahiplerinin beyannamesini doğrulayacak

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında GİB, Dijital Vergi Dairesinden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Dijital Vergi Dairesine abone olan kiracılar, kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor. e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.

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BEYANLARINI KARŞILAŞTIRMA İMKANI OLACAK

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılmış olacak. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi bekleniyor.