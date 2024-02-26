Kira artış oranı sınırı kalkıyor mu? Yüzde 25 kira zam sınırı uzatıldı mı? Şubat 2024 dönemi için işyeri kira artış oranı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE kira hesaplama yöntemi ile kira artış oranları nasıl hesaplanır? soruları gündeme geliyor. TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre, enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı yüzde kaç olacağı sorgulanıyor. Peki, Şubat 2024 işyeri kira artış oranı yüzde kaç olur?

KİRA ARTIŞ ORANI SINIRI KALKIYOR MU?

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edildi.

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz'da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." açıklamasında bulunmuştu.