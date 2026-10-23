Kiler Holding’den kamuoyuna açıklama

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Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu hâle gelmiştir.

1. HİSSELERİMİZDE TEK BİR LOT DAHİ ALIM VEYA SATIM YAPILMAMIŞTIR

Kiler Holding hisselerinin borsada yükseldiği ve sonrasında değer kaybettiği dönemlerde, tarafımızca tek bir lot dahi hisse alım veya satımı gerçekleştirilmemiştir.

Sahip olunan hisseler muhafaza edilmiş, herhangi bir alım satım işlemiyle menfaat temin edilmemiştir.

Bu durum Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarıyla açıkça doğrulanabilecek niteliktedir.

Hisse fiyatlarındaki hareketlerden Şirket ortaklarının kazanç sağladığı veya bu hareketleri yönlendirdiği yönündeki imalar asılsızdır.

2. HİSSE FİYATLARI VE PİYASA DEĞERİNE İLİŞKİN İDDİALAR YANILTICIDIR

Haberlerde farklı dönemlere ait hisse fiyatları ve şirket değerlemeleri, sermaye değişimleri ve ilgili tarihlerdeki koşullar yeterince açıklanmadan karşılaştırılmıştır.

Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisse fiyatındaki yükseliş veya düşüş, şirket yönetiminin ya da ortaklarının hukuka aykırı işlem gerçekleştirdiği anlamına gelmeyeceği açıktır.

Herhangi bir somut delil sunulmadan Şirketimizin piyasa hareketleri üzerinden suçlayıcı ifadelerle gündeme getirilmesini reddederiz.

3. HALKBANK VE SAPPHIRE AVM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR DAHA ÖNCE RESMEN YALANLANMIŞTIR

Sapphire AVM ve Seyir Terası’na ilişkin alım satım işlemleri Türk lirası üzerinden gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı Ocak ayında 583 Milyon Türk Lirasına Halkbank’a satılan AVM ve Seyir Terası, 2023 yılı Ocak ayında 905 Milyon Türk Lirası bedelle geri alınmıştır.

Halkbank, 12 Ocak 2023 tarihinde yaptığı resmî açıklamada, söz konusu işlem nedeniyle herhangi bir banka zararı oluşmadığını, banka kredi alacağının faizleri ile birlikte fazlasıyla tahsil edildiğini kamuoyuna duyurmuştur.

Aynı konu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da açıklığa kavuşturulmuştur.

Durum böyle iken;

Daha önce resmi makamlarca cevaplandırılmış iddiaların yeniden gündeme getirilmesi, Şirketimize yönelik art niyetli bir yaklaşım olup, siyasi çıkar elde etme amacından öteye bir anlam ifade etmemektedir.

4. YÖNETİM KURULUMUZ ÜZERİNDEN SİYASİ İMA OLUŞTURULMASI KABUL EDİLEMEZ

Kiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nahit Kiler’dir.

Sayın İsmet Yılmaz ise bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim kurulumuzda geçmişte kamu görevlerinde bulunmuş kişilerin yer alması, şirketimizin sermaye piyasalarındaki fiyat hareketleriyle ilişkilendirilmesine gerekçe gösterilemez.

Şirketimizin yönetim yapısı kamuya açıktır ve mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur.

5. HUKUKİ VE CEZAİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR

Yeni Parti Milletvekili Gökhan Günaydın’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarındaki şirketimize yönelik gerçek dışı iddia ve iftiralarını kesinlikle reddediyoruz.

Başta bu iddia ve iftiraları ortaya atanlar olmak üzere, gerçek dışı bilgileri doğrulamadan yayımlayan, çarpıtarak paylaşan ve Şirketimizin ticari itibarına zarar veren kişi, kurum, basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

Anayasal güvenceler ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hukuken sorumluluk doğuran açıklama ve yayınlar nedeniyle sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açılacak, suç teşkil ettiği değerlendirilen fiillere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak cezai süreçlerin işletilmesi talep edilecektir.

Hiç kimsenin, siyasi konumu veya yayın imkânlarını kullanarak bir şirketi somut delillere dayanmayan suçlamalarla kamuoyu önünde mahkûm etmeye hakkı yoktur.

Kiler Holding, 45 yıldır ülkemize yatırım yapan, üretim ve istihdam sağlayan köklü bir kuruluş olarak her türlü yasal denetime ve incelemeye açıktır.

Ancak şirketimizin ve hissedarlarımızın itibarına yönelik gerçek dışı iddialar ve iftiralar karşısında sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isteriz.

İlgili yayın kuruluşlarını haberlerinde yer alan gerçeğe aykırı bilgi ve iftiraları düzeltmeye ve açıklamamızı kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23 Ekim 2026

Kiler Holding A.Ş.

adına

Avukat Hayati Vural