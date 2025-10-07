Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız, son haftalarda yalnızca İtalya'da değil, tüm Avrupa'da konuşuluyor. Her geçen maç performansını yükselten genç yıldız, artık sadece sahadaki oyunuyla değil, rekor seviyeye ulaşan piyasa değeriyle de gündemde. Peki, Kenan Yıldız'ın piyasa değeri Arda Güler'den yüksek mi? Piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu kim? En değerli Türk futbolculara dair detaylar haberimizde...

KENAN YILDIZ'IN PİYASA DEĞERİ ARDA GÜLER'DEN YÜKSEK Mİ?

İtalyan devi Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği performansla yalnızca Serie A'da değil, Avrupa futbolunda da adından söz ettiriyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen takımının hücum hattında kritik rol üstlenen milli futbolcu, Juventus'u sırtlayan isimlerin başında geliyor. Bu çıkış, doğal olarak piyasa değerine de doğrudan yansıdı.

Son yapılan güncellemelere göre Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece Kenan, Türkiye futbolunun en değerli oyuncusu unvanını elde etmiş oldu.

KENAN YILDIZ'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro seviyesine ulaştı. Bu rakam, yalnızca Türk futbolcular arasında değil, Avrupa genelinde de genç yaşta bu değere ulaşan nadir oyuncular arasına girmesini sağladı.

Yıldız futbolcu, sezonun ilk yarısında 12 maçta 5 gol ve 6 asist yaparak takımına doğrudan skor katkısı sundu. Performansındaki istikrar ve sahadaki olgun tavırları, Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarına girmesine neden oldu.

Juventus'un gelecek planlamasında kilit isimlerden biri olarak görülen Kenan, şu anda Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala gibi yıldızlarla aynı piyasa değer bandında yer alıyor.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara döndüğü günden bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Arda'nın güncel piyasa değeri 60 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

İspanyol devinde süre aldığı dakikalarda fark yaratan genç futbolcu, özellikle teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Real Madrid cephesi, Arda'nın bu değerini kısa vadede 70 milyon Euro seviyesine çıkarabileceğine inanıyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan değer güncellemesiyle Arda Güler'in piyasa değeri 15 milyon Euro birden artarak dikkat çekici bir sıçrama kaydetti.

LAMİNE YAMAL'IN ARKASINDA, KOPA TROPHY'DE 5. SIRADA

Kenan Yıldız, yalnızca Juventus formasıyla değil, uluslararası arenada da önemli başarılar elde ediyor. Bu sezon düzenlenen Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer alan milli futbolcu, Avrupa'da 21 yaş altı en iyi futbolcular arasında gösterildi.

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanırken, Kenan'ın listede üst sıralarda yer alması Türk futbolu adına büyük bir gurur olarak değerlendirildi.

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR (2025 GÜNCEL LİSTE)

Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsil gücü her geçen yıl artıyor. Özellikle son dönemde Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen oyuncuların piyasa değerlerindeki yükseliş, Türk futbolunun geleceği açısından umut verici bir tablo çiziyor.

2025 itibarıyla en değerli Türk futbolcular listesi şu şekilde:

Kenan Yıldız: 75 milyon Euro (Juventus – 2025)

Arda Güler: 60 milyon Euro (Real Madrid – 2025)

Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro (Inter – 2024)

Çağlar Söyüncü: 45 milyon Euro (2021)

Orkun Kökçü: 35 milyon Euro (Benfica – 2023)

Cengiz Ünder: 35 milyon Euro (Marsilya – 2018)

Arda Turan: 35 milyon Euro (Barcelona – 2015)

Ozan Kabak: 32 milyon Euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon Euro (Fenerbahçe – 2024)

Merih Demiral: 30 milyon Euro (2020)