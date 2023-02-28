Usta oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Kazım Akşar kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kazım Akşar kaç yaşında vefat etti? Kazım Akşar'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. Peki, Kazım Akşar öldü mü, neden öldü? Kazım Akşar'ın hastalığı neydi? İşte detaylar...

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kazım Akşar kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kazım Akşar kaç yaşında vefat etti? Kazım Akşar'ın hayatı ve biyografisi!

KAZIM AKŞAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Kazım Akşar, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni bilinmezken acı haberin ardından üzüntüsünü paylaşan Melek Baykal, "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti" ifadelerini kullandı.

Akşar'ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getiren oyuncu Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.