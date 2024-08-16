Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Kayserispor- Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bu önemli karşlaşmanın detayları merak ediliyor. Futbol severler, Kayserispor- Sivasspor maçının saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor. Peki, Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor- Sivasspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.
KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kayserispor- Sivasspor maçı 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
2. haftanın programı şöyle:
16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin
21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.