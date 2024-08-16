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Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Kayserispor- Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bu önemli karşlaşmanın detayları merak ediliyor. Futbol severler, Kayserispor- Sivasspor maçının saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor. Peki, Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor- Sivasspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kayserispor- Sivasspor maçı 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEIN SPORTS İZLE

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kayserispor Kayserispor Sivasspor Sivasspor Futbol Spor Süper Lig Televizyon Futbol Gündem Spor Haberler

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