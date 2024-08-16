Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bu önemli karşlaşmanın detayları merak ediliyor. Futbol severler, Kayserispor- Sivasspor maçının saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor. Peki, Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor- Sivasspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

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KAYSERİSPOR- SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kayserispor- Sivasspor maçı 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.