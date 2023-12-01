Üye Girişi
Haberler

Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden?

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor, 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a 3 puan tenzili cezası verdi. Peki, Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden?

TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı açıklamada Süper Lig ekibi Kayserispor dahil 6 kulübe daha 3 puan silme ceza verdiği duyuruldu. Böylece Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilerek internet üzerinde vatandaşlar tarafından sorgulatılmaya başlandı. Peki, Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden?

KAYSERİSPOR NEDEN PUAN SİLME CEZASI ALDI?

Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor,Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın FutbolSüper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı."

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kayserispor Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title