Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

Kayserispor ve Gaziantep FK arasında oynanan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Bu zorlu mücadelede iki takımın sahadaki performansı ve yaşanan önemli anlar, merak konusu oldu. Maçın skoru ve özet bilgileri özellikle her iki takımın taraftarları tarafından ilgiyle bekleniyor. Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, kritik pozisyonları ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekti. Karşılaşmanın sonucu, gol atan oyuncular, maçın en kritik anları ve önemli pozisyonlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Kayserispor- Gaziantep FK maçının skoru ne oldu? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

2. dakikada sol kanattan ceza sahasına kullanılan taç atışında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Kartal'ın sert şutunda kaleci Dioudis iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

22. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Sorescu topu ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Okereke'ye gönderdi. Kaleci Bilal'i geçen topu tamamlayan Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası içinde topu alan Cardoso'nun ortasında Boa Morte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Mane topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda kaleci Dioudis iki hamlede topu kontrol etti.

45+1. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Halil Mutlu Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Mane, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Mehmet Eray, Baran, Ramazan Civelek, Ackah, Jeanvier, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Yedekler: Burak, Arda, Daubin, Mustafa, Furkan, Halil Dervişoğlu, Mirza Cihan, Kodro, Mbakata, Ömürcan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Karimi, Ertuğrul (Gaziantep FK)