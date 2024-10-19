Üye Girişi
Haberler

Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor ve Gaziantep FK arasında oynanan futbol maçının sonucu ve detayları merak ediliyor. Maçın özeti ve detaylarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

Kayserispor ve Gaziantep FK arasında oynanan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Bu zorlu mücadelede iki takımın sahadaki performansı ve yaşanan önemli anlar, merak konusu oldu. Maçın skoru ve özet bilgileri özellikle her iki takımın taraftarları tarafından ilgiyle bekleniyor. Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, kritik pozisyonları ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekti. Karşılaşmanın sonucu, gol atan oyuncular, maçın en kritik anları ve önemli pozisyonlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Kayserispor- Gaziantep FK maçının skoru ne oldu? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

2. dakikada sol kanattan ceza sahasına kullanılan taç atışında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Kartal'ın sert şutunda kaleci Dioudis iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

22. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Sorescu topu ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Okereke'ye gönderdi. Kaleci Bilal'i geçen topu tamamlayan Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası içinde topu alan Cardoso'nun ortasında Boa Morte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Mane topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda kaleci Dioudis iki hamlede topu kontrol etti.

45+1. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Halil Mutlu Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Mane, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Mehmet Eray, Baran, Ramazan Civelek, Ackah, Jeanvier, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Yedekler: Burak, Arda, Daubin, Mustafa, Furkan, Halil Dervişoğlu, Mirza Cihan, Kodro, Mbakata, Ömürcan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Karimi, Ertuğrul (Gaziantep FK)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Gaziantep FK Soğuk Haber Kayserispor Gaziantep Futbol Spor

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.