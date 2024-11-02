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KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?

KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
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Kayserispor ve Adanademirspor arasındaki futbol maçını izlemek isteyenler için HD ve şifresiz izleme linki paylaşıldı. Futbol severler bu link üzerinden maçı canlı ve kesintisiz izleyebilecekler.

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan futbol maçı, taraftarlar ve futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. Bu zorlu karşılaşmayı canlı ve kesintisiz bir şekilde izlemek isteyenler için HD ve şifresiz izleme bağlantıları paylaşıldı. Bu sayede, futbolseverler herhangi bir kesinti yaşamadan ve kaliteli görüntü eşliğinde maçın tüm heyecanını takip edebilecekler. Canlı yayın linki, özellikle takımlarının performansını anlık olarak izlemek isteyen taraftarlar için önemli bir imkan sunuyor.

KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Mane, Bourabia, Nazon

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası, Fougeu

KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına pasına Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso'nun yerden pasına Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

24. dakikada sağ kanatta toplu buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Nazon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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