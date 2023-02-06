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Kars, Kastamonu ve Kayseri'nin Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Kars, Kastamonu ve Kayseri depremi mi oldu ve Kars, Kastamonu ve Kayseri depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Kars, Kastamonu ve Kayseri depremi mi oldu ve Kars, Kastamonu ve Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Kars, Kastamonu ve Kayseri depremi mi oldu? Kars, Kastamonu ve Kayseri kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 6 şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KARS DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 912 olarak açıklarken 5 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Bununla beraber, deprem çevre il, ilçe ve köylerde hissedildi.

KASTAMONU KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bununla beraber, deprem çevre il, ilçe ve köylerde hissedildi.

KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken Afad, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "İkisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Kahramanmaraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5 - 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir." dedi. Bununla beraber, deprem çevre il, ilçe ve köylerde hissedildi.

SON DAKİKA 6 ŞUBAT GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin bilgileri aktardı. Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Kahramanmaraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5 - 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

Afad Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.