Kamuya personel alımı! Kamu kurumları, 2024 yılı için geniş kapsamlı bir personel alımı sürecine girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, aralarında 7 bakanlık ve çeşitli kamu kurumlarının yer aldığı 27 kuruluş, toplamda 13 bin 208 personel alımı gerçekleştirecek. Subaydan yazılım uzmanına, mühendislerden itfaiyecilere kadar farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak. Başvuru tarihleri ve koşulları, kurumlar tarafından açıklandı. İşte, Kamuya personel alımı ilanları...

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2024

2024 yılında kamu kurumlarına yapılacak personel alımları, istihdam arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. 7 bakanlık ve çeşitli kamu kurumları toplamda 13 bin 208 memur ve işçi alacak. İstanbul Üniversitesi'nden Jandarma Genel Komutanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na kadar geniş bir yelpazede personel ihtiyaçları bulunuyor.

Bu yıl dikkat çeken bir diğer detay ise çeşitli kamu kurumlarının bilişim alanında daha fazla personel alımı yapması. İstanbul Üniversitesi, yazılım geliştirme uzmanı ve sistem uzmanı gibi pozisyonlara toplamda 15 bilişim personeli alımı yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 14 uzman yardımcısı alacak. Özellikle bilişim sektörü ve teknik alanlarda yapılan alımlar, kamu kurumlarının dijital dönüşüm ve teknolojik altyapılarını güçlendirme hedeflerini gösteriyor.

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar, 7 bakanlık ve 10 belediye başta olmak üzere toplamda 27 kamu kurumunu kapsıyor. Kurumlar, ilanlarına göre başvuruların başladığını ve son başvuru tarihlerinin her kurum için farklı olduğunu duyurdu. İşte bazı önemli alımlar:

Jandarma Genel Komutanlığı, 9 bin 690 uzman erbaş alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 işçi alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 45 idari personel istihdam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, müfettiş ihtiyacını karşılamak için 100 müfettiş yardımcısı alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplamda 2 bin 390 personel alacak.

Bu ilanlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı, en fazla kadroyu kapsayan ilan olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın opera ve bale sanatçıları için açtığı 175 kişilik alım, sanatsal alanda kariyer yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Kamuya personel alımı ilanlarına başvurular, genellikle e-Devlet üzerinden ve "Kariyer Kapısı" platformu aracılığıyla yapılıyor. Başvuru süreci, her kurum için farklı tarihlerde başlıyor ve sona eriyor.

Örneğin, İstanbul Üniversitesi'ne yapılacak bilişim personeli başvuruları 16 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı ise farklı branşlarda öğretmen sınıfı için 69 askeri personel alımı yapacak ve başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adalet Bakanlığı'na yapılacak başvurular ise 30 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanan kılavuzları dikkatle incelemeli ve belirtilen şartları sağlamalıdır. Adaylar, başvuru işlemleri, sınav tarihleri ve gerekli belgeler gibi detaylara ilgili kamu kurumlarının web sitelerinden ve Resmi Gazete ilanlarından ulaşabilirler.