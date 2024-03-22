Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, her iki haftada bir düzenli olarak toplanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Mart günü bir araya gelen Kabine, önemli konuları değerlendirmişti. Gözler sıradaki toplantıya çevrildi. Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart günü yapılmıştı. Bir sonraki toplantının 18 Mart günü düzenlemesi bekleniyordu ancak Kabine bir araya gelmedi. Kabine toplantısı için gözler 25 Mart tarihine çevrildi.