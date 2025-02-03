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Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak, saat kaçta? 2025 asgari ücret ara zam yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak, saat kaçta? 2025 asgari ücret ara zam yapılacak mı?
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3 Şubat Pazartesi günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Bolu yangını başta olmak üzere birçok konu yer alırken 2025 asgari ücret ara zammı olup olmayacağı da merak konusu haline geldi. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılacak mı? Kabine toplantısında hangi konular masaya yatırılacak? İşte detaylar…

Hükümetin önemli kararlarının alındığı Kabine Toplantısı, 3 Şubat 2025 tarihinde bir kez daha gündemin en kritik başlıklarını ele alacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 2025 asgari ücret ara zammı gelirken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ana gündeminde de Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası yer alacak. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde neler var? İşte, merak edilen her şey…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA OLACAK?

Bugün öğle saatlerinde başlatılması beklenilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma sürecinin yanı sıra enflasyon, terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem gibi konuların da masada görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomideki güncel gelişmeler ele alınırken, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının da gündemde olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak, saat kaçta? 2025 asgari ücret ara zam yapılacak mı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millete seslenerek alınan kararları paylaşması öngörülüyor. Kabine toplantısı sonuçları ve alınan kararlar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak, saat kaçta? 2025 asgari ücret ara zam yapılacak mı?Kabine Toplantısı 2025

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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