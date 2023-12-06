Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar son dakika ve asgari ücret zammı belli oldu mu gündeme geliyor. Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar alındı ve Kabine Toplantısı sonrasında ne kararlar alındı merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücret zammı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Peki, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu?

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ve Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar son dakika merak ediliyor. Toplantısı bitti mi, ne karar alındı ve Kabine Toplantısı ne zaman soruları araştırılıyor. Toplantının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu olacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve asgari ücret zammı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçekleşecek olan Kabine Toplantısı Beştepe'de yapılacaktır. Toplantı henüz başlamamıştır. Toplantı sonrası detaylar aktarılacaktır.

Toplantının ana gündem maddeleri:

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak.

olacak. Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için yapılması gerekenler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insanı yardımları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine Toplantısı henüz gerçekleşmemiştir. Toplantı sonrası detaylar aktarılacaktır.

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