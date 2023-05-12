Juventus Sevilla maç özeti! (VİDEO) Juventus Sevilla maçı özeti izle! Juventus Sevilla maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Sevilla maçını kaçıran futbolseverler Juventus maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Juventus Sevilla maç özeti! Juventus Sevilla maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Sevilla maçı kaç kaç bitti? İşte, Juventus maç özeti!