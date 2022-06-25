Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 İhlas Haber Ajansı / Genel Ali Doğan Jandarma Genel Haberler

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