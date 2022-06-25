Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris yangını ve söndürme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
İhlas Haber Ajansı / Genel