İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
2 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER
|30.11.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE 2 SAAT (17:00-19:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|NALDÖKEN
|01.12.2023 saat 14:15ile 17:20 arasındayaklaşık 3 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1213 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
|ÇEŞME
|REİSDERE
|30.11.2023 saat 09:00ile 07.12.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 7 gün 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|REİSDERE MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASIAÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|01.12.2023 saat 14:30ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 4539 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|16 EYLÜL
|01.12.2023 saat 15:45ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 3150 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|01.12.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAŞARAN ÇANAKCI ÇÖMLEKÇİ KARABURÇ SARISU AYDOĞDU SULUDERE ŞEMSİLER UZUNKÖY ÇERİTLER HİSAR KIRKÖY VELİLER ÇAYAĞZI HALİLLER KALEKÖY YENİKÖY MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|GÖZTEPE, GÜZELYALI
|01.12.2023 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MİTHATPAŞA CADDESİ NO 842 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|01.12.2023 saat 08:00ile 17:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDEYİYLE GÖLCÜK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, SEYREKLİ, KAYAKÖY, KAZANLI, BALABANLI, İLKKURŞUN, HAMAM, ÇAMLICA, BADEMLİ, KÜRE, DEMİRDERE, BOZCAYAKA
|01.12.2023 saat 09:00ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, İLKKURŞUN, KAZANLI, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, SEYREKLİ, BADEMLİ, OVAKENT VE KAYAKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK, CAMİKEBİR
|01.12.2023 saat 16:10ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|137/2 sok. ana boru patlağı nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir