İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
1 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER
|30.11.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE 2 SAAT (17:00-19:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|29.11.2023 saat 17:00ile 30.11.2023 saat 10:00 arasında yaklaşık 17 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 115 SOKAKTA KUMSALDA ANA BORU ARIZASI MEYDANA GELMİŞTİR. HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ARIZAYA MÜDEHALE EDİLEMEMEKTEDİR. 30. 11. 2023 SABAHINDA ARIZAYA MÜDEHALE EDİLECEKTİR. BU SÜREÇTE ÇANDARLI 115 SOKAK BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|30.11.2023 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6277/2 x 6277 KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 6277/2 X 6279 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL
|30.11.2023 saat 11:30ile 13:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
|MENEMEN
|MERMERLİ
|29.11.2023 saat 19:00ile 30.11.2023 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|MENEMEN BELEDİYESİ, ALT GEÇİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE . . (ÇALIŞMA YAPILAN BÖLGEYE)30. KASIM. 2023 PERŞEMBE SAAT 12:00'YE KADAR KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ( YENİ HAT DÖŞEMESİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ SÜRESİ UZATILDI. )
|MENEMEN
|İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ
|30.11.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN BELEDİYESİ ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE. .
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|28.11.2023 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5015 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|URLA
|İSKELE, ATATÜRK
|30.11.2023 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası