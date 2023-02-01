İstanbul kar ne zaman yağacak 2023 ve bugün kar yağacak mı soruları gündeme geliyor. İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre İstanbul kar ne zaman yağacağı merak ediliyor. İstanbul kar ne zaman yağacak 2023? Bugün kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Detaylar haberimizdedir…

İstanbul için kar yağışı ne zaman olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul kar ne zaman yağacak 2023 ve bugün kar yağacak mı merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul kar ne zaman yağacak 2023? Bugün kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023?

İstanbul'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı birçok ilçeyi beyaz örtüyle kaplarken, meteorolojik kaynaklar yağışın kuvvetlenerek devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Dün akşam başlayan yağışların "Ön atıştırmalık" olduğu yorumunda bulunan uzmanlar, İstanbul'da asıl kar yağışının 5 Şubat Pazar günü gerçekleşeceğini kaydetti.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı birçok ilçeyi beyaz örtüyle kaplarken, Meteoroloji Uzmanı Keren Ökten'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ökten, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Asıl kar 5 Şubat Pazar günü. Sahiller de tutacak. Bunlar ön atıştırmalık..." ifadelerine yer verdi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu