İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi listesi! 14 Ağustos 2022 Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

14 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 14 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 14 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 14 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Güngören ilçesinde 14 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Güngören KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah sk / CEVATPAŞA mah sk / ORTAMAHALLE mah sk / TERAZİDERE mah sk / VATAN mah sk / YENİDOĞAN mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah sk / MERKEZ mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah sk / FATİH mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / MİMAR SİNAN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / NİNE HATUN mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah sk / TOPÇULAR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah sk / YENİDOĞAN mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/08/2022 01:45:00 - 14/08/2022 02:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. TEİAŞ Çalışması 2022-08-14 01:45:00 2022-08-14 02:15:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ