Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre işsizlik oranı açıklandı. İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

İşsizlik oranı yüzde kaç oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. Arama motorlarında TÜİK işsizlik oranı verileri sorgulatılıyor. Peki, İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye'deki işsiz sayısı Ekim ayında 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine inerken, işsizlik 2012 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1

İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,7 oldu.